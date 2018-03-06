Владельцам "евроблях" предложат платить специальный взнос

Налоговый комитет Верховной Рады нашел решение проблемы автомобилей с европейской регистрацией. Об этом заявил глава подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам совершенствования Налогового кодекса Александр Кирш.

По его словам, в вопросе с "евробляхами" удалось достичь очень сложного политического консенсуса. В частности, владельцам автомобилей на европейских номерах предлагается вносить в государственный бюджет символический взнос.

В Раде предложили методы борьбы с евробляхами

Говоря об идее введения специального сбора для авто с иностранной регистрацией, пересекающих украинскую границу, нардеп считает, что данная идея является неоднозначной. По его мнению, для авто с российской регистрацией можно вводить подобный сбор, однако введение такой нормы для автомобилей из Польши и Венгрии является нецелесообразным, так как данные страны поставляют Украине газ.

"Специальный сбор можно вводить для автомобилей на иностранных номерах, но при этом исключая страны ЕС", - резюмировал Кирш.

Ранее сообщалось, сколько посредники сумели заработать на "евробляхах".