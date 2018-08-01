Власти еще не решили, на сколько повысят тарифы на газ
Власти еще не решили, на сколько повысят тарифы на газ.
При лучшем из сценариев газ для украинцев будет стоить 8268 грн за тыс куб м, при худшем - почти 11 тысяч.
Правительство рассматривает три сценария расчета цены на газ для населения. Об этом говорится пишет Экономическая правда.
Первый вариант — Hub+ — цена на немецком хабе плюс расходы на транспортировку. Это самый дорогой вариант, его правительство пытается избежать, говорится в статье.
При наценке 2,5% с НДС (наценка ПСО-поставщика) цена на газ достигнет 10 259 грн за тыс куб м. При наценке 10% НДС она вырастет до 10 945 грн за тыс куб м.
По закону торговая наценка поставщика не может превышать 2,5% цены, по которой поставщики купили топливо у Нафтогаза.
Отмечается, что Минэнерго предлагает ограничить розничную цену продажи газа наценкой не выше 10%, чтобы потребитель с имеющегося количества поставщиков, предлагающих государственный газ, мог выбрать того, который предлагает меньшую наценку.
Второй вариант — Hub- — цена на немецком хабе минус расходы на транспортировку.
Стоимость газа для населения с минимальной наценкой и НДС в таком случае составит 7765 грн за тыс куб м. При наценке 10% НДС она составит 8268 грн за тыс куб м. Это самый дешевый вариант.
Третий вариант — Hub0 — "чистая" цена на немецком хабе. Стоимость газа для населения при таком варианте достигнет 9215 грн за тыс куб м и 9825 грн за тыс куб м с наценкой 10% НДС.
Издание отмечает, что в Кабмине надеются на решение, которое предусматривает наименьший рост тарифов, то есть вариант Hub-.
Первый аргумент правительства против резкого повышения тарифов на газ - увеличится количество субсидиантов и объем расходов бюджета на коммунальные субсидии.
Если в 2017 году субсидии получали 60% населения или 7,2 млн домохозяйств, то в случае повышения тарифов их количество может возрасти до 72% или до 8,6 млн.
При таком сценарии расходы государственного бюджета на субсидии из запланированных 71 млрд грн вырастут до 79,2-115 млрд грн в зависимости от варианта.
Второй аргумент - наблюдается стремительный рост задолженности населения за потребленный газ.
Третий пакет аргументов — "сначала все остальное, а потом - рыночная цена".
Отметим, Кабмин отложил вопрос пересмотра цен на газ для населения до осени.
Согласно прогнозу Министерство экономического развития и торговли, цена на газ в 2018 году может вырасти на 18%.