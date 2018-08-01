Власти еще не решили, на сколько повысят тарифы на газ.

При лучшем из сценариев газ для украинцев будет стоить 8268 грн за тыс куб м, при худшем - почти 11 тысяч.

Правительство рассматривает три сценария расчета цены на газ для населения. Об этом говорится пишет Экономическая правда.

Первый вариант — Hub+ — цена на немецком хабе плюс расходы на транспортировку. Это самый дорогой вариант, его правительство пытается избежать, говорится в статье.

При наценке 2,5% с НДС (наценка ПСО-поставщика) цена на газ достигнет 10 259 грн за тыс куб м. При наценке 10% НДС она вырастет до 10 945 грн за тыс куб м.

По закону торговая наценка поставщика не может превышать 2,5% цены, по которой поставщики купили топливо у Нафтогаза.

Отмечается, что Минэнерго предлагает ограничить розничную цену продажи газа наценкой не выше 10%, чтобы потребитель с имеющегося количества поставщиков, предлагающих государственный газ, мог выбрать того, который предлагает меньшую наценку.

Второй вариант — Hub- — цена на немецком хабе минус расходы на транспортировку.

Стоимость газа для населения с минимальной наценкой и НДС в таком случае составит 7765 грн за тыс куб м. При наценке 10% НДС она составит 8268 грн за тыс куб м. Это самый дешевый вариант.

Третий вариант — Hub0 — "чистая" цена на немецком хабе. Стоимость газа для населения при таком варианте достигнет 9215 грн за тыс куб м и 9825 грн за тыс куб м с наценкой 10% НДС.

Издание отмечает, что в Кабмине надеются на решение, которое предусматривает наименьший рост тарифов, то есть вариант Hub-.

Первый аргумент правительства против резкого повышения тарифов на газ - увеличится количество субсидиантов и объем расходов бюджета на коммунальные субсидии.

Если в 2017 году субсидии получали 60% населения или 7,2 млн домохозяйств, то в случае повышения тарифов их количество может возрасти до 72% или до 8,6 млн.

При таком сценарии расходы государственного бюджета на субсидии из запланированных 71 млрд грн вырастут до 79,2-115 млрд грн в зависимости от варианта.

Второй аргумент - наблюдается стремительный рост задолженности населения за потребленный газ.

Третий пакет аргументов — "сначала все остальное, а потом - рыночная цена".

Отметим, Кабмин отложил вопрос пересмотра цен на газ для населения до осени.

Согласно прогнозу Министерство экономического развития и торговли, цена на газ в 2018 году может вырасти на 18%.