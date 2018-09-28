Внедрение суточной балансировки газа в Украине перенесено на 1 декабря. Соответствующее решение принято на заседании Нацкомиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

Отметим, ранее предполагалось, что система суточной балансировки заработает с 1 октября. Теперь же в двухмесячный срок оператор газотранспортной системы (ГТС) должен завершить тестирование информационной платформы и при необходимости доработать ее. Кроме того, облгазы должны за это время заполнить систему данными потребителей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о намерении перенести запуск суточной балансировки на 1 ноября.

Отметим, "Нафтогаз Украины" ранее сообщил, что облгазы должны около 1 млрд долларов за несанкционированный отбор газа. Кроме того, что долги компаний, которые входят в Региональную газовую компанию (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, выросли до 17 млрд гривен.

"А это 65% долгов перед "Укртрансгазом" за услуги балансировки газа. Другие контрагенты пытаются рассчитываться или, по крайней мере, не наращивать долги", - добавили в "Нафтогазе".