Водка в Украине может стать дороже на 20%,

Министерство экономического развития и торговли Украины (МРЭТ) предложило повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

Такое решение аргументировали подорожанием компонентов производства, отмечает Сегодня.

"Произошел рост составляющих цены на алкогольные напитки из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - сказано в документе, который разработало министерство.

В проекте предлагается такое повышение цен на: водку и ликеро-водочные изделия - на 12,4-19,6%; виски, ром и джин - на 12%; коньяк (бренди) - на 6,6-9,5%; вина - на 4,5-13,5%.

После того, как этот документ примут, минимальная цена бутылки водки 0,5 л поднимется с 79,55 до 89,4 грн. Виски подорожает со 159,8 грн до 179 грн, ром и джин прибавят в цене около 20 грн и будут стоить почти 170 грн. Вино с 37 грн подорожает до 42 грн, а шампанское - с 79,19 до 89 грн