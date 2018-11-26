Военное положение не отразится на сотрудничестве МВФ и Украины - Фонд

Международный валютный фонд не имеет юридических запретов, которые могли бы стать препятствием для продолжения сотрудничества со странами с введенным военным положением. Об этом со ссылкой на позицию Фонда, озвученную в 2014 году, сообщил советник по вопросам госфинансов представительства МВФ в Украине Игорь Шпак.

"Текущую ситуацию мы не комментируем, поскольку не видим даже проекта указа президента. Но по этому поводу высказывался предыдущий представитель МВФ в Украине Жером Ваше. С тех пор юридически ситуация практически не изменилась", - сказал он.

Накануне российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных Украины. Все три судна в результате обстрела россиянами потеряли ход. Ранения получили шесть украинских моряков из 23 членов экипажей.

Перед этим российский корабль протаранил рейдовый буксир "Яны Капу", который в сопровождении бронекатеров "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. В результате тарана повреждены главный двигатель, обшивка и леерное ограждения буксира, утерян спасательный плотик.

Командование ВМС ВСУ подчеркивает факт того, что о переходе сообщалось заранее, в соответствии с нормами международного права по обеспечению безопасности судоходства. В ФСБ России утверждают, что никаких уведомлений не получали, и объясняют агрессию якобы "защитой государственной границы".

Украина инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Азовском и Черном морях. Своим чередом в РФ также требуют созыва Совета безопасности ООН 26 ноября и традиционно открещиваются от причастности к эскалации на Азове. Заседание Совета Безопасности ООН назначено на 11:00 (18:00 по Киевскому времени).

Президент Украины Петр Порошенко созвал Военный кабинет, в полночь с 25 на 26 ноября состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности и бороны (СНБО), на нем Порошенко инициировал введение в Украине военного положения сроком 60 дней. На 16:00 запланировано внеочередное закрытое заседание Верховной Рады по вопросу введения в стране военного положения.

Украинские правоохранители переходят на усиленный режим несения службы, ВСУ и СБУ приведены в полную боевую готовность, в море вышли корабли Военно- морских сил Украины.

Свою оценку ситуации в Азовском и Черном морях также дали международные организации и внешнеполитические ведомства государств-партнеров Украины. По материалам: liga.net, Зеркало недели. Украина