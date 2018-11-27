Военное положение пока не ограничивает экономическую деятельность - Минэкономразвития

Указы Президента о введении военного положения Украины пока не накладывают ограничений на экономическую деятельность на всей территории страны.

Об сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"Указы Президента Украины "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введения военного положения в Украине" и "О введении военного положения в Украине" пока не накладывают ограничений на экономическую деятельность на всей территории Украины. Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Минэкономразвития будет оперативно сообщать о любых изменениях в режиме осуществления экономической и внешнеэкономической деятельности.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине" сроком 30 суток на территориях ряда областей, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.