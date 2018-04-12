Всемирный банк и МВФ обсудят финансирование Украины на следующей неделе - НБУ

Представители Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) на следующей неделе могут обсудить дальнейшие перспективы программы по финансированию Украины. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб. "Как вы знаете, на следующей неделе состоятся традиционные регулярные весенние встречи Мирового банка и МВФ, там будет и украинская делегация. Это не только встреча для того, чтобы переговорить с миссией и чтобы обсудить программу, это стандартные встречи и с другими международными организациями и центробанками... По нашей информации, будут также обсуждаться и дальнейшие перспективы программы, но в настоящее время нет какой-то определенной информации", - сказал он. Кроме этого, Сологуб подчеркнул, что для Украины является критически важной активизация сотрудничества с Международным валютным фондом в ближайшее время. "Мы убеждены, что для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важным является безотлагательная активизация усилий для продолжения сотрудничества с МВФ", - сказал замглавы центробанка.

