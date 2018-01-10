Вступил в силу "бензиновый" запрет, принятый во времена Януковича

В Украине с 1 января 2018 года вступило в силу требование Технического регламента относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовым и котельным топливам, которым запрещается продаж топлива стандарта Евро-4.

Соответствующий регламент был принят постановлением Кабинета министров от 1 августа 2013 года No927.

В соответствии с документом, конечный срок ввода в обращение автомобильных бензинов и дизельного топлива экологического класса Евро-4 истек 31 декабря 2017 года. Соответственно, с 1 января 2018 года на неограниченный срок разрешается продажа только топлива экологического класса Евро-5.

Как сообщалось, Шебелинский газоперерабатывающий завод (в структуре ПАО "Укргазвыдобування) начал производство топлива бензина Евро-5 в сентябре 2016 года. Читайте также: АМКУ подозревает в сговоре сети заправок ОККО и WOG

Стандарт Евро-4 допускает содержимое серы в бензинах и дизтопливе не больше 50 ppm. Стандарт Евро-5 регламентирует максимально допустимое содержание серы - 10 ppm.