Вузам, школам и детсадам рекомендовано приостановить занятия до 6 марта

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил, что детским садам, школам и вузам рекомендовано приостановить работу до 6 марта включительно с целью экономии потребления газа.

"Согласно приказам, начиная с сегодняшнего дня рекомендовали… остановить работу дошкольных учебных заведений, в школах и высших учебных заведения сроком до 6 марта включительно ", - сказал И.Насалик с трибуны парламента в ходе часа вопросов к правительству в пятницу.