Введение налога на посылки из-за рубежа отложили на год

Украине отсрочили на год введение ограничения на безналоговые пересылки товаров из-за границы. Об этом говорится в опубликованном в издании "Голос Украины" законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году" (законопроект N6776-д).

Только с 1 января 2019 года вступят в силу ограничения на безналоговые пересылки товаров из-за границы физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях - не более трех на протяжении календарного месяца суммарной стоимостью до €150.

Начиная с четвертой посылки, такие посылки будут облагаться НДС (20%), пошлиной (10%) и акцизом.

При этом изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до EUR150 (в аэропортах - до EUR1 тыс.) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов, вступили в силу 1 января 2018 года.

Согласно изменениям, при более частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до EUR50.

7 декабря Верховная Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину - до трех посылок в месяц стоимостью EUR150 каждая.