ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,1% – оценка НБУ

Национальный банк Украины оценил рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году в 2,1%.

"Негативное влияние от прекращения торговли с НКТ (неконтролируемыми территориями ) на реальный ВВП в 2017 году оказался ниже, чем ожидалось в начале года – 0,9 процентного пункта по сравнению с 1,3 процентного пункта соответственно", – отмечается в инфляционном отчете центробанка в пятницу.

НБУ поясняет это более быстрой переориентацией металлургических предприятий на новые источники поставок сырья на фоне улучшения внешней конъюнктуры и роста внутреннего спроса.

Согласно отчету, в IV квартале, по оценкам Нацбанка, рост ВВП замедлился по отношению к аналогичному кварталу предыдущего года до 1,5%, тогда как в III квартале он составлял 1,5%.

"Это, прежде всего, было обусловлено существенным спадом в растениеводстве из-за низкой урожайности поздних зерновых и технических культур", – указывает финансовый регулятор.

В то же время он отмечает, что наблюдалось увеличение объемов производства в перерабатывающей промышленности, в частности в машиностроении, химической и металлургическом производстве, что почти полностью компенсировало дальнейшее падение выпуска в добывающей промышленности и производстве электроэнергии, прежде всего отражавшее влияние от разрыва производственно-логистических связей с НКТ в начале года.

Как сообщалось, НБУ в конце января повысил прогноз роста ВВП на 2018 год до 3,4% с 3,2%, одновременно ухудшив прогноз на 2019 год до 2,9% с 3,5%.

Как сообщалось, в 2016 году украинская экономика выросла на 2,3% после спада на 9,8% в 2015 году и 6,6% – в 2014 году. Согласно данным Госстата, в 2017 году поквартальный рост ВВП постепенно замедлялся – с 2,5% в первом квартале до 2,3% – во втором и 2,1% – в третьем. Данные Госстата за четвертый квартал и весь 2017 год пока отсутствуют.