ВВП Украины в первом квартале вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает в своем инфляционном отчете.

"Дополнительным фактором стало снижение базы сравнения прошлого года под влиянием торговой блокады неконтролируемых территорий (НКТ) прошлого года, проявление которого полной мерой ожидается со II квартала", - отмечает НБУ.

Регулятор указывает, что ухудшение погодных условий в конце февраля и в марте несколько сдерживали оживление экономической активности, в частности, в транспорте и строительстве.

Нацбанк добавил, что сохранение благоприятных внешнеэкономических условий и спроса на отдельные товары со стороны стран ЕС в начале года обеспечивало устойчивый рост экспорта. Однако темпы роста импорта были выше из-за активного потребительского спроса на фоне укрепления гривны. В результате в январе-феврале дефицит торговли товарами увеличился до $1,3 млрд.

В инфляционном отчете регулятор сохранил прогноз ускорения роста реального ВВП в 2018 году до 3,4% с 2,5% в 2017 году с дальнейшим его замедлением до 2,9% в 2019-2020 годах.