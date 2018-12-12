Выделенных для "Укрпочты" денег хватит на полгода - гендиректор

Очередное повышение зарплат сотрудникам "Укрпочты", включая почтальонов и операторов отделений, запланировано на первый квартал 2019 года, заявил гендиректор Игорь Смелянский. Однако, по его словам, запланированных в госбюджете на следующий год средств хватит только на полгода.

Смелянский заявил о том, что "Укрпочта" продолжает повышать зарплаты сотрудникам. При этом, если запланированные в госбюджете 500 млн грн будут выделяться своевременно, то "Укрпочта" сможет сохранить существующую сеть отделений.

"При этом данная сумма покрывает необходимость финансирования на первое полугодие. Ко второму полугодию мы вернемся с правительством к обсуждению вопроса дополнительного финансирования сети отделений "Укрпошты", - отметил Смелянский.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что требует обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности. Также Порошенко настойчиво посоветовал Игорю Смелянскому определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. По материалам: Интерфакс-Украина, ZN.ua