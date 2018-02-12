За неделю 99% ОТГ подписали меморандум с Госгеокадастром о передаче сельхозземель в пригородных зонах

За минувшую неделю 657 из 665 или 99% объединенных территориальных громад (ОТГ) подписали меморандумы с Госгеокадастром о передаче им сельскохозяйственных земель за границами населенных пунктов, написал на своей странице в соцсети Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Остальные ОТГ завершают подготовку к подписанию. Дедлайн передачи земли громадам – конец 2018 года", - отметил премьер-министр в понедельник.

Как уточняет Госгеокадастр на своем сайте, в меморандуме зафиксированы, в частности, максимальные сроки выдачи приказа о проведения инвентаризации.

Как сообщалось, Кабмин утвердил постановление о передаче земли в собственность ОТГ за пределами населенных пунктов.