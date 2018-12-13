Зачисление транша МВФ состоится до 25 декабря - глава Нацбанка

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий ожидает, что зачисление транша Международного валютного фонда в рамках новой программы сотрудничества stand-by состоится до католического Рождества, то есть до 25 декабря.

Об этом сообщает "Інтерфакс-Україна".

"Заседание совета директоров МВФ запланировано на вторник, 18 декабря, где будут рассматривать украинский вопрос. Мы ожидаем положительного решения по программе stand-by, который заменит действующую сегодня программу EFF и ожидаем, что очередной транш поступит после принятия решения до Рождества (25 декабря - ред.)", - сообщил Смолий.

Отметим, что ранее глава Нацбанка заявлял, что транш МВФ поступит в Украину за 10 дней до католического Рождества, то есть 15 декабря.

Напомним, принятие бюджета на 2019 является ключевым требованием МВФ для утверждения новой программы stand-by для Украины и выделение первого транша, размер которого составит около 2 миллиардов долларов.

Решение МВФ о продолжении сотрудничества объявили после принятия правительством постановления о повышении цен на газ для населения на 23% с 1 ноября 2019 года.

Повышение цен на газ для населения до рыночного уровня является ключевым требованием Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Напомним, что очередной транш МВФ необходим для поддержания финансовой стабильности Украины и избежания наступления технического дефолта - ситуации, когда Украина не сможет рассчитаться по кредитным обязательствам. По материалам Громадське телебачення