Задолженность населения по оплате ЖКУ за 9 месяцев выросла на 5,9 млрд гривен

Задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец сентября 2018 года составила 38,2 млрд грн, что на 5,9 млрд грн больше, чем на начало года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, на конец сентября 2018 года задолженность населения по уплате за поставки природного газа составила 16,8 млрд грн, за централизованное отопление и поставки горячей воды - 10,0 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 4,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод - 3,0 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,6 млрд грн за поставки электрической энергии - 3,8 млрд грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в сентябре 2018 года составили 608,4 грн.

Согласно данным Госстата, в сентябре 2018 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 4,4 млрд грн (115,7% начисленных за этот период сумм), за поставку электрической энергии - 2,7 млрд грн (101,1%).

На конец декабря 2017 года украинцы задолжали 32,3 млрд грн. В том числе задолженность населения по оплате за газоснабжение составила 12,4 млрд грн, за централизованное отопление и горячее водоснабжение - 11,1 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий - 3,0 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 1,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд грн, за электроэнергию - 3,6 млрд грн. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2017 года составляли 1476,4 грн.

Отметим, что субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2018 года получали 2617,2 тыс. домохозяйств. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в этом отопительном сезоне могут получить субсидию около 7 миллионов семей.