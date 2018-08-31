Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в июле уменьшилась на 1,4%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле 2018 года сократилась на 1,4% к июню-2018 и составила 34,8 млрд грн (без учета электроэнергии).

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета аннексированного Крыма и г.Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Согласно статданным, в целом в июле 2018 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 4,7 млрд грн, что составило 117,9% начисленной за этот месяц суммы (за счет погашения задолженностей предыдущих периодов). За снабжение электроэнергией население заплатило 2,8 млрд грн (105,7% начислений).

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в июле-2018 зафиксирован в Киеве (на 30,8% больше сумы начислений) и Харьковской области (+42,6%). Самый низкий уровень оплаты – в Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской областях (94-97% суммы начислений).

Согласно данным Госстата, в январе-июле 2018 года с населением заключено 45,3 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 292,9 млн грн.

Средние начисление за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в июле-2018 составили 591,3 грн.