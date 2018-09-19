Законопроект о 5% налоге на криптовалюту зарегистрирован в Раде

Законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций с виртуальными активами в Украине, который предполагает введение налога в размере 5% на вывод криптоактивов из биржи в фиат (в реальные деньги), зарегистрирован в Верховной Раде и направлен на рассмотрение профильного комитета. Об этом отмечается на сайте Верховной Рады.

В проекте предусматривается, что прибыль предприятий от операций с виртуальными активами с 1 января 2024 года будет облагаться налогом по базовой ставке - 18%. Однако в течение периода становления правового регулирования рынка - до 31 декабря 2024 года, ставка налога на прибыль будет составлять 5%.

"Исключение составляет прибыль от операций с токенами-активами, удостоверяющих права на товары, к прибыли от операций с

которыми применяется другая ставка налога, чем к прибыли от операций с виртуальными активами", - отмечается в пояснительной записке.

В свою очередь, доходы физлиц будут облагаться налогом в 5%. Цель законопроекта - вывести из тени операции с криптовалютами, пополнить госбюджет и стимулировать развитие в Украине рынка виртуальных активов.