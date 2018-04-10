Законопроект о накопительной пенсионной системе необходимо принят до средины июля – Розенко

Законопроект о накопительной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, который прошел профильный комитет Верховной Рады, необходимо принять в целом до средины июля, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Его нужно немедленно принимать в первом чтении. Тянуть с этим процессом нет причин. Желательно бы было, чтобы первое чтение он прошел как можно быстрее, чтобы во втором чтении законопроект был принят до летних парламентских каникул (последнее заседание восьмой сессии состоится 13 июля ). Так как нам необходимо будет около полугода, чтобы отработать все процессы накопительной системы на уровне Пенсионного фонда и негосударственных фондов", - сказал П.Розенко во вторник.

По его словам, на данный момент идет дискуссия по вопросу администрирования накопительной системы либо государственным Пенсионным фондом, либо негосударственными.

"Для меня не является принципиальным этот вопрос. Если будут голоса исключительно за государственное пенсионное страхование, именно администрирование, я полностью поддерживаю", - добавил П.Розенко.

На вопрос, допускает ли он привлечение международных пенсионных фондов для государственного пенсионного страхования, вице-премьер Украины ответил, что никаких ограничений в этом вопросе быть не должно.

"Можно. Единственный вопрос - использования средств этих пенсионных фондов. Оно должно быть четко регламентировано, так как вопрос использования средств - это вопрос доверия", - добавил П.Розенко.

Как сообщалось, в начале марта парламентский комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект №6677 о введении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Законопроект, автором которого является группа народных депутатов из разных фракций, предлагает ввести децентрализованную накопительную систему через негосударственные пенсионные фонды. Согласно ему, часть обязательных взносов в пенсионную систему должна накапливаться на пенсионных счетах граждан, которые платят такие взносы. Эти средства будут инвестироваться в экономику Украины для получения инвестиционного дохода и защиты их от инфляционных процессов.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что законопроект о накопительной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, который прошел профильный комитет Рады, может быть принят в первом чтении, а затем доработан.

В то же время, А.Рева высказался критически к идее, чтобы фондами общеобязательного государственного пенсионного страхования были иностранные компании.