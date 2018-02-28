Законопроект о НБФБ позволяет отрезать силовые структуры от давления на бизнес - Порошенко

Законопроект о Национальном бюро финансовых расследований (НБФБ) позволит прекратить давление на бизнес силовых структур, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Созданием этого бюро как аналитической структуры мы отрежем все без исключения силовые структуры от пастбища, на котором они десятилетиям доят бизнес", – сказал Петр Порошенко в ходе пресс-конференции в Киеве в среду.

"Неуплатой налогов будет заниматься только это бюро", – подчеркнул президент.

Как сообщалось, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в декабре 2017 года презентовала концепцию НБФБ, альтернативную правительственным предложениям о создании Службы финансовых расследований (СФР). Концепция предполагает введение в подследственность предлагаемого правоохранительного органа присвоение, растрату и завладение государственными средствами, мошенничество с налогом на добавленную стоимость (НДС), а также расследование фиктивного предпринимательства, нецелевого использования госсредств, уклонение от уплаты налогов.

Н.Южанина завершила разработку соответствующего законопроекта и обнародовала документ.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман настаивает на необходимости создания СФР.