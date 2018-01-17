Законопроект о перерасчете пенсий военным нужно принять в феврале, но применять с 1 января - Гройсман

Законопроект о перерасчете пенсий военнослужащим необходимо принять в Верховной Раде в феврале, но применяться он будет уже с января 2018 года, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Давайте закругляться в обсуждении, определении законопроекта, направляем его в парламент", - сказал премьер в ходе заседания Кабинет министров Украины в среду.

Он отметил, что законопроект находится на рассмотрении Совета национальной безопасности и обороны для обсуждения, которое, как надеется В.Гройсман, завершится в ближайшее время.

"Мы понимаем, что в январе мы не сможем принять в Верховной Раде этот закон. Очевидно, что это необходимо сделать в феврале. Но я поручаю, чтобы вы были готовы к тому, что все пенсии, в соответствии с изменениями в закон, были пересчитаны людям с 1 января 2018 года", - сказал премьер, подчеркнув, что все выплаты будут осуществлены в полном объеме.