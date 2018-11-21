Законы о "евробляхах" сегодня передадут на подпись президенту - Парубий

Сегодня, 21 ноября, на подпись президенту Петру Порошенко будут переданы законы об изменениях в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения и растаможки автомобилей на еврономерах при ввозе на территорию Украины.

Об этом во время заседания парламента заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Он отметил, что были отклонены четыре проекта постановлений, которыми предусматривалась отмена решений парламента от 8 ноября о принятии во втором чтении и в целом закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (регистрационный No8488) и закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств (регистрационный No8487).

8 ноября Верховная Рада приняла законы, которыми предусматривается снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и усиление контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Владельцы автомобилей на еврономерах не согласны с некоторыми положениями этих законов, из-за чего устроили всеукраинскую акцию протеста. По материалам УНИАН