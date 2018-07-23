Запасы угля на складах ТЭС Украины меньше прошлогодних почти на 40%

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 23 июля 2018 года составляют 1 млн 353,9 тыс. тонн, что на 38,6% меньше, чем на 24 июля 2017 года (2 млн 205,1 тыс. тонн), свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Запасы угля антрацитовой группы на сегодня составляют 335,4 тыс. тонн, что на 53,8% меньше прошлогодних (726,1 тыс. тонн), газовой группы – 1 млн 18,5 тыс. тонн, что на 31,1% меньше запасов на 24 июля-2017 (1 млн 478,9 тыс. тонн).

В то же время, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины составляют 380,3 тыс. тонн, что на 55,4% больше прошлогодних (244,7 тыс. тонн).

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году сократили потребление угля на 20,8% (6 млн 527,3 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 24 млн 811,3 тыс. тонн.

ТЭС и ТЭЦ в январе-мае 2018 года увеличили потребление угля на 22,4% (2 млн 48,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 11 млн 208,3 тыс. тонн.