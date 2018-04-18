Журнал Фокус назвал сотню самых богатых украинцев

За год суммарное состояние сотни богатейших украинцев выросло почти на $2 млрд. Общий же капитал сотни самых богатых людей страны составил $27 мллрд. Для пребывающей в затяжном политическом и экономическом кризисе страны - немало. К примеру, суммарный капитал 100 богатейших людей Чехии - $15 млрд, Нидерландов, страны куда более богатой, чем Украина - $16 млрд, такой же суммой владеют 100 богатейших жителей Швеции. Более того, среди украинских магнатов в прошлом году появился новый миллиардер.

Рейтинг богатейших по итогам 2017 года в очередной раз возглавил Ринат Ахметов, являющийся мощным игроком в отраслях металлургии, ТЭК, финансов, нефтегазового сектора и медиарынка. По сравнению с прошлым годом его состояние увеличилось на треть и составило $3,1 млрд.

Неизменными остались места и трех последующих участников рейтинга. Второе, третье и четвертое место занимают: совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский ( $1,6 млрд) и Геннадий Боголюбов ($1,5 млрд), владелец EastOne Виктор Пинчук ($1,4 млрд) соответственно. Замыкает пятерку Константин Жеваго с состоянием в $1 млрд, поднявшийся на 3 ступени в рейтинге.

В этом году рейтинг заметно обновился: в сотню попали 12 новых лиц, еще 7 фигурантов вытеснили конкурентов и вернулись на свои позиции. Среди ста богатейших украинцев всего 3 женщины. Это Галина Герега (Эпицентр, No12), Наталия Бондарева (Байядера груп, No35), Филя Жебровская (Фармак No40).

Если говорить о портрете среднестатистического украинского мультимиллионера, то ему 54 года, он женат и владеет состоянием в размере 259 миллионов долларов. Самому молодому участнику рейтинга с состоянием в $120 млн Максиму Микитасю (No59) 37 лет, в то время как самым старшим стал Вячеслав Богуслаев (No21), который укрепил свои позиции в рейтинге и состояние до $327 млн.

Рейтинг учитывает не только украинских граждан, но и экспатов, заработавших основной капитал в Украине. При расчете учитывались основные бизнес-активы, принадлежащие предпринимателям. Также учитывался кэш, полученный от продажи бизнеса за последние восемь лет.