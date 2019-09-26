Американские демократы обратились к Пентагону с просьбой провести расследование задержки предоставления американской военной помощи Украине

Об этом в Twitter сообщил сенатор-демократ Дик Дурбин.

"Я призываю Министерство обороны США провести расследование по поводу прекращения предоставления Украине военной помощи, ассигнованной конгрессом, якобы по указанию Белого дома. Этот процесс замедлился в течение лета, и до середины августа сенатской комиссии сообщили, что средства не поступили с неопределенным причинам", - написал сенатор.

К своему обращения Дурбин добавил копию письма, из которого следует, что в феврале Пентагон сообщил комиссию конгресса по вопросам обороны, что намерен направить Украины $ 125 млн. В мае Минобороны сообщило, что планирует перевести еще столько же для военной помощи Украине.

I'm calling on the DoD OIG to investigate the withholding of Ukraine military aid appropriated by Congress, allegedly at the direction of the White House. The delay raises questions about whether DoD officials were involved in any scheme to target a political opponent.

pic.twitter.com/taGRQ2Olil - Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) 26 сентября 2019 г.