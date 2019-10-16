АМКУ оштрафовал компанию Ахметова на 53 млн грн

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на ООО "Корум Украина" на сумму 53 млн грн и АО "НПК "Горные Машины" на 3,3 млн грн. Об этом написал глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook.

Глава АМКУ сообщил, что конечным бенефициаром ООО "Корум Украина" является украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

Терентьев рассказал, что АМКУ установил нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, совершенные ООО "Корум Украина" и АО "НПК "Горные Машины" во время участия в трех процедурах публичных закупок, которые проводило госпредприятие "Львовуголь".

По его информации, торги шли через систему Prozorro. Заказчик должен был получить врубовые машины для добычи угля (2 процедуры) и элеваторы и конвейеры (1 торги) - почти 330 млн грн.

"Однако настоящей конкуренции на торгах не могло быть, поскольку "Корум Украина" и "Горные Машины" согласовали свое поведение, то есть, сговорились", - сообщил глава АМКУ.

Напомним, Антимонопольный комитет открыл дело в отношении энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, который подозревают в злоупотреблении монопольным положением, в частности, в блокировании импорта электроэнергии.

Также сообщалось, что АМКУ заподозрил Минэнерго в сговоре по завышению цен на уголь. В частности, Минэнерго и ряд энергетических компаний подозревают в нарушении конкурентных отношений на энергетическом рынке Украины, что привело к завышению цен на уголь. По материалам РБК-Украина.