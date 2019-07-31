Аналитики назвали причины обвала курса доллара

Курс доллара к гривне в последние недели падает за счет устойчивого спроса нерезидентов на облигации, номинированные в гривне. Об этом заявил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что сегодня в начале торгов на межбанке доллар опустился ниже отметки 25 грн, обновив минимумы с конца августа 2016 года, однако уже к полудню вернулся чуть выше этой психологической отметки.

"Основным драйвером укрепления гривны за последние пару недель стал устойчивый спрос нерезидентов на ОВГЗ - облигации, номинированные в гривне. Для их покупки иностранному инвестору надо завести в страну валюту, и поменять на гривну", - подчеркнул Иосуб. Получить бонус от "Минфина" на торговый счет Forex

Аналитик считает, что поддержкой для доллара может стать область вблизи 24,7 грн, которая соответствует минимумам июля 2016 года.

В то же время если доллар пробьет и этот уровень, это будет означать возвращение к значениям января 2016 года, на три с половиной года назад.

"Вероятнее всего, минимум в районе 24,7 грн будет достигнут в первой половине августа, курс на время стабилизируется, а к концу лета доллар перейдет к росту. Причиной станет уменьшение спроса иностранцев на ОВГЗ", - добавил он. По материалам Минфин.