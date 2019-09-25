Апелляционный суд отменил запрет компании SkyUp осуществлять перелеты

Об этом сказано на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба ООО "Авиакомпания Скайап" удовлетворена. Постановление Барышевского районного суда Киевской области от 24 мая 2019 года об обеспечении иска отменено и принято новое судебное решение, которым в удовлетворении заявления Пасенко Оксаны Анатольевны об обеспечении ее иска отказано в полном объеме", - сказано в сообщении суда.

Напомним, 24 мая Барышевский районный суд Киевской области приостановил действие лицензии "первого украинского лоукоста" SkyUp. При этом судья не стала запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу". Авиаперевозчик продолжил работу.

12 июня компания SkyUp назвала действия суда "абсурдными и неправомерными" и обжаловала решение. Пресс-служба лоукостера утверждает, что иск подала человек, "который никогда не покупала билеты в SkyUp Airlines и соответственно никогда не была ее клиентом". Источник: https://censor.net.ua/n3150366