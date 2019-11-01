Банки Украины завершили переход на международный стандарт IBAN

Банками Украины завершен переход на международный стандарт IBAN (международный номер банковского счета). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Все банки Украины полностью завершили переход на международный стандарт номера банковского счета IBAN для удобной идентификации банковских счетов и осуществления расчетов между ними", - сообщили в НБУ.

Теперь номера счетов клиентов банков в Украине будут содержать 29 символов и будут отвечать требованиям стандарта IBAN, который используется в Европе.

Переход на стандарт IBAN начался 5 августа 2019 года и продолжался до 31 октября 2019 года.

"По состоянию на 31 октября 2019 года 103 участникв Системы электронных платежей осуществили 66% от общего количества платежей именно с использованием IBAN. В то же время у клиентов еще есть время, чтобы привыкнуть к новому стандарту. Включительно до 12 января 2020 года можно использовать те платежные реквизиты, которые применялись до введения этого международного стандарта. В этот период банки принимают к исполнению документы на перевод средств клиентов, у которых заполнены или пара реквизитов "Код банка" и "Счет", или счет по стандарту IBAN. Окончательный переход всех расчетов клиентов на стандарт IBAN состоится с 13 января 2020 года - с этой даты клиенты смогут проводить расчеты исключительно с использованием IBAN", - указали в НБУ.

Напомним, в августе в Украине начали вводить международный номер банковского счета IBAN. По материалам УНН.