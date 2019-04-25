Беларусь частично возобновила экспорт нефтепродуктов в Украину и Польшу

Беларусь в четверг, 25 апреля, частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу, сообщил заместитель главы концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Принято решение о поставке порядка 32 тысяч тонн дизельного топлива в направлении Украины, восьми тысяч тонн дизельного топлива в направлении Польши и порядка десяти тысяч тонн автомобильных бензинов также в направлении украинского рынка", - цитирует Сизова агентство "Интерфакс".

Ранее концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны из-за низкого качества российской нефти. С началом поставок "чистой" нефти транзит российской нефти через Беларусь был частично возобновлен.

Напомним, 22 апреля, на белорусском "Мозырском нефтеперерабатывающем заводе" произошла поломка из-за некачественной российской нефти с повышенным содержанием хлоридов.

В тот же день белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов из России в другие страны. 25 апреля Польша остановила транзит некачественной российской нефти по участку нефтепровода "Дружба" из-за риска возникновения серьезной промышленной аварии. По материалам: Интерфакс, Зеркало недели. Украина