Бизнесмен Бахматюк после задержаний по делу "VAB Банка" обратился к Зеленскому

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержаниях по делу о миллиардном рефинансировании Национального банка Украины, которое перед самым банкротством получил "VAB Банк" бизнесмена Олега Бахматюка. Последний обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому - сказал, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка.

Украинский бизнесмен, владелец группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в ситуацию и помочь прекратить давление силовиков на бизнес. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании "Укрлендфарминг".

В структурах Бахматюка накануне прошли обыски и задержания работников детективами Национального антикоррупционного бюро Украины. Это произошло в рамках производства по делу о присвоении средств ликвидированного "VAB Банка".

По словам бизнесмена, ситуация практически зашла в тупик, а под угрозой оказалась компания, в которой работает 27 тыс. человек, "которая производит 1% ВВП, платит 3 млрд грн налогов и которая выплачивает более 3,5 млрд грн зарплаты".

"Мы абсолютно бессильны и беззащитны перед действиями наших силовых структур. Вновь органы Генеральной прокуратуры или новый генеральный прокурор, как и старый руководитель НАБУ, в очередной раз возобновили уголовное дело, которое касается производства в отношении "VAB Банка". Дело, которое уже было исследовано всеми силовыми структурами нашего государства... Фактически компанию терроризировали в течение пять лет, а мы все искали какого-то конструктива, стучали в двери, хотели быть услышанными. Мы предлагали сесть за стол переговоров, чтобы сохранить компанию, которая имеет большое влияние на экономику нашего государства... Но мы видим, что и НАБУ, и органы Генеральной прокуратуры работают в рамках конъюнктуры, в которой закон не имеет никакого значения. А важны попытки понравиться, найти очередную жертву", - говорится в заявлении.

Бахматюк сказал, что неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и Нацбанку Украины конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов.

Бизнесмен подчеркнул, что будет защищать компанию в международных судах с привлечением международных юристов, и надеется на конструктивное решение вопроса.

"Владимир Александрович, я призываю вас просто сказать своим подчиненным: "Вернитесь к закону и элементарной логике, сядьте за стол переговоров и найдите решение, которое будет выгодно государству и позволит наполнить бюджет и сохранить 27 тыс. рабочих мест". Мы два года просим только этого. Надеюсь, что вас они услышат", - добавил Бахматюк.

11 ноября детективы НАБУ приходили в офис "Райффайзен Банка Аваль", где задержали главу правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, в ночь на 12 ноября главу "Райффайзен Банка Аваль" отпустили, сегодня Высший антикоррупционный суд Украины должен избрать ему меру пресечения.

Лещенко проинформировал, что Писаруку сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. "Речь идет о подготовке решения правления НБУ о выделении 1,2 млрд грн рефинансирования, которое было выделено на один из банков аграрного олигарха Олега Бахматюка - "VAB Банк". В итоге деньги были выведены из банка, а предоставленные залоги оказались фикцией", - сообщил Лещенко.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры 11 ноября задержали всего семь бывших и действующих чиновников Национального банка Украины по делу о присвоении средств "VAB Банка".

Писарук был первым замглавы Национального банка Украины в сентябре 2014 года - декабре 2015-го. Как писал журналист Олег Новиков, он исполнял обязанности главы НБУ в период, когда "VAB Банку" предоставили кредит рефинансирования.

В марте 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "VAB Банка", самым крупным акционером которого был бизнесмен Олег Бахматюк. В апреле 2017 года тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что Бахматюк по кредитам банков "Финансовая инициатива" и "VAB Банк" должен НБУ более 10 млрд грн.

По данным "Німецької хвилі", антикоррупционная прокуратура Австрии с 2016 года расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank. Речь идет об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. Со ссылкой на информацию Фонда гарантирования вкладов издание сообщило, что через Meinl Bank из "VAB Банка" вывели $39,5 млн. По материалам "Гордон".