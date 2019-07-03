Будущий глава Таможенной службы сократит количество таможен в 5 раз

Максим Нефьодов, который победил в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы, считает, что количество таможен должно быть сокращено с нынешних 26 до пяти-шести. Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

"Сейчас у нас 26 таможен. Это избыточное количество. Я сторонник того, чтобы их было пять или шесть.

В чем сложность? У нас трудовое законодательство требует согласования всех действий с руководителем. Если человек увольняется, ему нужно, чтобы руководитель его уволил приказом. Если будет единственный руководитель, который будет вынужден подписывать все больничные, отпуска и кадровые решения, это будет ад", - заявил он.

Нефедов подчеркнул, что "очень хотел бы радикально почистить ряды таможенников", но, по его словам, сейчас это физически невозможно.

"Это будет постепенный целостный процесс. В идеале мне бы хотелось вывести таможенников из-под действия закона "О государственной службе" и перевести их на срочные контракты - однолетние, трехлетние, пятилетние", - объяснил он. По материадам Укрудпром.