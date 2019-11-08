Бундестаг не проголосовал за защиту "Северного потока-2"

Бундестаг не смог проголосовать за защиту проекта предназначенного для поставок газа из РФ в Германию в обход Украины газопровода "Северный поток-2", не поддержав законопроект, что касается имплементации Газовой директивы ЕС в немецкое законодательство. Об этом пишет BiznesAlert, передает УНН.

"Парламент Германии (Бундестаг) не смог принять закон о транспонировании Газовой директивы (ЕС) для защиты "Северного потока-2" от последствий этого регулирования", - пишет издание.

7 ноября на голосование, как отмечается, был поставлен законопроект, содержащий положение, которое не позволило бы "Северному потоку-2" стать субъектом права ЕС с помощью Газовой директивы. Его поддержали 133 избирателя, и для принятия закона необходимо 355 голосов. Следующее заседание Бундестага состоится 8 ноября в 10:00 по местному времени.

Как пишет DW, речь идет о законопроекте федерального правительства об имплементации Газовой директивы ЕС в немецкое законодательство, направленное на смягчение положения этой директивы в интересах "Северного потока -2".

15 апреля 2019 года Совет ЕС утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, являющейся частью Третьего энергопакета ЕС, о распространении европейских норм на газопроводы, идущие в Евросоюз из третьих стран. Они должны будут работать по тем же правилами, что и трубопроводы, находящиеся на территории государств-членов ЕС.

Основных правил четыре. Первое из них предусматривает, что транспортировкой газа не может заниматься та же компания, которая голубое топливо добывает и продает (так называемый анбандлинг или разъединение активов). Второе требование - доступ третьих компаний к газопроводу. Третье - конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать регулятор страны - получателя газа. В-четвертых, газопровод должен будет работать прозрачно, в частности, в вопросе безопасности поставок.

Эти поправки, прежде всего, могут ударить по газопроводу "Северный поток- 2", который не соответствует новым требованиям. Действие Газовой директивы распространится как на новые, так и на уже работающие трубопроводы, строительство которых завершено после 23 мая 2019 года. Предположительная дата завершения строительства "Северного потока-2" - это конец 2019 или начало 2020 года.

6 ноября газета Bild сообщила, что правящая коалиция внесла изменения в законопроект, смягчив в соответствующей статье пункт о том, что действие директивы касается газопроводов, построенных после мая 2019 года.

Предлагается сделать главным условием для исключений из газовой директивы не сроки завершения проекта, а дату инвестиций в него, пишет издание.

Накануне Украина призвала Германию не освобождать "Северный поток-2" от Газовой директивы ЕС. По материалам УНН.