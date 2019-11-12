Цена за гектар в случае открытия земли составит более 2 тыс. долл., - Минэкономразвития

Один гектар земли в Украине, в случае открытия рынка земли, будет стоить более 2 тысяч долларов. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью для "Новое время".

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует - это будет в среднем 2,2 тысячи долларов эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченного модели, с ограничениями, это будет максимум 1,5 тысячи долларов", - сказал Высоцкий.

Как сообщалось, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту поддержать за основу законопроект No 2178-10 о открытие рынка сельхозземель, который разработали в этом же комитете.

Законопроект предусматривает запрет иностранцам покупать земли до 2024 года, однако исключение сделали для компаний, которые уже сейчас арендуют земли и работают в Украине. Они смогут покупать земли с 1 октября следующего года на равных условиях с украинскими компаниями.

Тем временем в понедельник, 11 ноября, на главных автомагистралях Украины начались акции протеста против земельной реформы.