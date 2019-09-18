Дефицит субсидий привел к накоплению огромных долгов за газ - депутат

То, что в госбюджете не хватает средств на субсидии для неплатежеспособных потребителей, кажется, мало беспокоит "независимого" монополиста. А зря. Ведь именно дефицит таких субсидий привел к накоплению огромных долгов за газ. Сейчас наличие таких долгов руководство "Нафтогаза" превратило по сути в инструмент бизнес-политического противостояния, втянувшись в борьбу за перераспределение собственности газораспределительных сетей.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Алексей Кучеренко, народный депутат. Но, по его словам, наступит время, когда национальной компании придется возвращать заимствования, привлеченные для закупки газа. А при таком уровне нерасчетов за газ сделать это будет очень сложно.

"Логичный вопрос к регулятору цены газа для населения (в этом случае к правительству): зачем в который раз повышать цены на газ для населения при отсутствии платежеспособного потребителя, и откуда возникнет источник для выплаты необходимых субсидий? Ведь платежеспособность потребителей зависит от темпов роста экономики Украины", - подчеркивает депутат. По материалам ZN.UA