Депутати "СН" хочуть скасувати список держоб'єктів, що не підлягають приватизації

Депутати із фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроект, спрямований на визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Відповідний законопроект розміщений на сайті парламенту, передає УНІАН.

Як сказано в пояснювальній записці, метою і завданнями прийняття законопроекту є: залучити вітчизняні та іноземні інвестиції в економіку України; підвищити її продуктивність; створити нові ефективні робочі місця; усунути неоднозначності норм законодавства у сфері приватизації державного майна через заборону приватизації як за окремими критеріями об'єктів державної власності, так і за переліками підприємств, що не підлягають приватизації без визначення підстав заборони. Що відомо 18 січня 2018 року ВР ухвалила новий закон про приватизацію державного майна. Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої і великої приватизації.

З початку року бюджет отримав 870 мільйонів від приватизації державного і комунального майна.

Велика приватизація тимчасово заблокована і, за словами в. о. голови ФДМ, може відновитися вже до кінця 2019 року, а завершитися - протягом найближчих п'яти років.