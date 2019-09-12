Депутаты выполнили требование МВФ, приняв закон о "сплите" Нацфинуслуг

Принятый закон разделит функции Нацкомиссии по ценным бумагам и НБУ

Верховная Рада выполнила одно из ключевых требований МВФ, приняв закон о "сплите", разделении функций Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком.

Об этом сообщает Левый берег.

За соответствующий законопроект 1069-2 проголосовали в обоих чтениях, его поддержали 296 депутатов во время финального голосования.

Согласно принятому закону, негосударственные пенсионные фонды, фонды облигаций недвижимости и фонды финансирования строительства, эмитенты ипотечных сертификатов и доверительные общества теперь будут подчиняться фондовому регулятору - НКЦБФР.

Остальные участники небанковского финансового рынка - страховые, финансовые, лизинговые и факторинговые компании, кредитные союзы, бюро кредитных историй, ломбарды - перейдут под контроль Нацбанка.

Закон о "сплите" был одним из структурных маяков Международного валютного фонда. Национальный банк называл закон о "сплите" главной целью 2019 года. По материалам Фокусю