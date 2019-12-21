Договор на транзит газа будет заключен на 5 лет с возможностью его продлить на 10 лет

Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Об этом на брифинге сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Договор будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет на тех же условиях", - сказал он.

По его словам, новый контракт предусматривает гарантированные минимальные объемы транзита голубого топлива в 2020 году на уровне 65 млрд куб. м. газа, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

20 декабря представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации достигли окончательной договоренности относительно транзита российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

Позднее гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что украинский оператор газотранспортной системы сегодня продолжит двусторонние переговоры с российским "Газпромом" по транзиту газа. По материалам УНИАН.