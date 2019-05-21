Доходы бизнеса Порошенко падают из-за обвала гривны и вывода средств в офшоры

Эксперты допускают, что бывший президент Украины вывел из страны крупные суммы

Экс-президент Украины Петр Порошенко за годы своего правления потерял статус долларового миллиардера. Об этом пишет Bloomberg. Согласно индексу Bloomberg Billionaires, чистый валютный капитал бывшего главы государства сократился почти на 40% и составил $705 млн.

В издании отметили, что самый ценный его актив - фабрика Roshen - в 2012 году произвела более 400 тыс. т продукции, а в течение следующих двух лет производство сократилось на 25% из-за запрета его продукции в России.

В своем активе кроме кондитерской фабрики Порошенко имеет Международный инвестиционный банк, страховую компанию "Краина", несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий, а также один из крупнейших телеканалов Украины - "5 канал".

Как известно, во время своей предвыборной гонки в 2014 году Петр Алексеевич обещал продать фабрику Roshen, но вместо этого в январе 2016 года он передал свою долю в слепой траст.

Что это значит:

Уменьшились только долларовые заработки бывшего президента, гривневые росли на протяжении всего правления Петра Порошенко. Достаточно вспомнить, что только за 2018 год чистая прибыль киевской фабрики Roshen увеличилась вчетверо (до 11,1 млн грн). А Международный инвестиционный банк, публикуя аудированную отчетность за прошлый год, похвастался пятикратным ростом прибыльности за несколько лет. Гривневые заработки Порошенко активно увеличивались, падали - валютные. Что неудивительно, если вспомнить резкую девальвацию гривны за последний пять лет - с 8 грн/$ до 26-27 грн/$.

"Из-за более чем троекратной девальвации гривны валютные доходы сократились у всего бизнеса в нашей стране, и президентского в том числе. Его активы пострадали меньше других: курс гривны рухнул в 3 раза, а доходы Порошенко - лишь на 40%. Очень даже неплохой результат. Официальный. Однако нельзя забывать еще и об офшорных вложениях бывшего президента, об объемах которых мало что известно. Все помнят, только сам факт наличия офшоров после скандала трехлетней давности с панамской фирмой Mossack Fonseca", - прокомментировал UBR.ua ситуацию финансовый эксперт Владислав Кравец.

Денис Алампиев , Елена Лысенко