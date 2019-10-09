Дубилет анонсировал отмену трудовых книжек

В Украине в работу запускают законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек", - написал Дубилет.

Министр опубликовал несколько ключевых тезисов предлагаемой реформы, среди которых: Граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять, ведь в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные.

Граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в Интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж претендента из официальных реестров. Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП (электронной цифровой подписью).

Рассмотрение возможности добавить туда и BankID. "Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который автоматически накладываться на эти документы", - добавил министр.Если человек имеет трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр - самостоятельно или через работодателя. Тогда хранить трудовую книжку как носитель информации не будет необходимости.

"Если кто-то все же захочет "коллекционировать" информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать мы это, конечно, не можем. Можно так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать. Я надеюсь, что мы сможем принять законы, соответствующие постановления и запустить все технически уже в этом году", - отметил министр.

Над законопроектом будут работать Евгений Капинус, Виталий Коблош, Дмитрий Романович, Юлия Соколовская и Тимофей Милованов.