ЕБРР выделил 400 млн евро на проекты в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 400 млн евро кредита для НЭК Укрэнерго и на развитие городского транспорта в Украине.

Как пишет "Слово и Дело", об этом сообщает пресс-служба банка во вторник, 30 июля.

Так, ЕБРР предоставляет кредит в 149 млн евро на модернизацию сети электропередачи в Украине. За данные средства планируется закупка 26 новых трансформаторов и модернизация 12 высоковольтных подстанций.

"Развитие энергетической сети Украины значительно ускорится после инвестиции ЕБРР в размере до 149 млн евро. Это поможет НЭК Укрэнерго модернизировать ее ключевую инфраструктуру электропередачи, необходимую для синхронизации с европейскими сетями. Она также поможет Украине привести свое законодательство и операционную деятельность в соответствие с Третьим энергетическим пакетом ЕС, - говорится в сообщении.

Кроме того, ЕБРР предоставляет 250 млн евро на обновление городского транспорта в Украине. В частности, Полтава получит 40 новых экологичных троллейбусов в рамках новой программы финансирования транспорта. При этом инвестиция сопровождается грантом на сумму 450 тысяч евро по Программе поддержки муниципальных проектов ЕС.

"Кредит позволит закупить подвижной состав с улучшенной доступностью, который будет почти на 25% более энергоэффективным, чем существующие троллейбусы, а также оборудование для технического обслуживания и диагностики. Часть кредита будет использована для модернизации тяговых подстанций. Проект также позволит сократить выбросы оксидов углерода и азота, - отметили в ЕБРР.

Ранее правительство Украины одобрило распоряжение о целесообразности кредита ЕБРР на 149 млн евро на модернизацию сетей электропередачи.

Также сообщалось, что ЕБРР решил выделить 40 млн евро Государственному экспортно-импортному банку на кредитование возобновляемой энергетики в Украине.