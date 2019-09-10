Эксперты из США приедут в Украину, чтобы помочь с отопительным сезоном

Штаты помогут координировать действия на случай дефицита энергии.

Вскоре в Украину прибудет группа из Министерства энергетики США. Они будут сотрудничать с украинскими еспертами и помогать координировать действия на случай возможных перебоев в поставках газа и энергоресурсов из РФ.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

"Эта команда будет способствовать обеспечению администрации Зеленского и власти Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была чувствительна к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России", - говорят в посольстве.

Как отмечается, американские специалисты будут сотрудничать с украинскими для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах. Кроме того, они будут помогать координировать действия на случай дефицита энергии.

В знак привязанности к энергетической безопасности Украины и по просьбе Администрации президента Зеленского,... Опубликовано U. S. Embassy Kyiv Ukraine Вторник, 10 сентября 2019 г.

Напомним, в начале мая Россия начала переговоры с Украиной о продлении транзита газа. По мнению главы "Нафтогаза", "Газпром" не успеет построить и запустить обходные газопроводы до конца действия контракта, в то же время, в отличие от 2009 года, Россия не может перекрыть Украине газ.

На последних переговорах в Брюсселе в январе Украина и Россия под надзором Европейской комиссии пытались договориться о новом контракт - на транзит газа в Европу. Действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года. Без нового договора Украина рискует уже в следующем году потерять три миллиарда долларов, которые зарабатывает на перекачке голубого топлива из России в ЕС.

Компания "Нафтогаз" предлагает украинцам готовиться к зиме сейчас. Купить топливо по летним ценам. Лимит на одно домохозяйство - 25 тысяч. Монополист уверяет - сэкономите 25% оплаты за газоснабжение в отопительный сезон. По материалам ТСН.ua