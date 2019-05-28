Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2019 год

Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,7% с 3,3% в прошлом году при снижении инфляции до 7,6% с 9,8%. Такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли во вторник.

Согласно ему, в 2020-2021 гг. рост украинской экономики ускорится соответственно до 3,0% и 3,5% при замедлении роста потребительских цен соответственно до 6% и 5%.

Экспертами также ожидается рост потребительских цен на уровне 8,7% в 2019 году, 7,6% - в 2020 году, 6,8% - в 2021 году и 6 % - в 2022 году.

Наиболее значимыми внутренними рисками для украинской экономики в 2019-2021 годах эксперты называют высокий уровень коррупции, недостаточно быстрое проведение реформ; усиление фактора трудовой миграции.

Среди внешних рисков наиболее значимыми в течение 2019-2022 годов остались усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала.

По оценкам НБУ, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года замедлился до 2,4%.

По ожиданиям центробанка, в этом году рост ВВП замедлится до 2,5%, в 2020- 2021 гг. ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%. По материалам Зеркало недели. Украина