Экспорт зерна в новом сезоне достиг 4,7 млн тонн
Украина в новом сезоне экспортировала уже почти 4,7 миллиона тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
"По состоянию на 8 августа с начала 2019/2020 маркетингового года Украина экспортировала 4,7 млн тонн зерновых культур, что на 1,6 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года", - указали в ведомстве.
В частности, на внешние рынки поставлено: пшеницы - 1,9 млн тонн; ячменя - 1,1 млн тонн; кукурузы - 1,6 млн тонн.
Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 29,5 тыс. тонн.
Напомним, Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордное количество зерна - 50,4 млн тонн.