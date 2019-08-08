Экспорт зерна в новом сезоне достиг 4,7 млн тонн

Украина в новом сезоне экспортировала уже почти 4,7 миллиона тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По состоянию на 8 августа с начала 2019/2020 маркетингового года Украина экспортировала 4,7 млн тонн зерновых культур, что на 1,6 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года", - указали в ведомстве.

В частности, на внешние рынки поставлено: пшеницы - 1,9 млн тонн; ячменя - 1,1 млн тонн; кукурузы - 1,6 млн тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 29,5 тыс. тонн.

Напомним, Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордное количество зерна - 50,4 млн тонн.