Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков

На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 237,97 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс- службе НАЭК "Энергоатом".

"5 ноября атомными станциями произведено 237,97 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.

Также указано, что 6 ноября на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков: На энергоблоке No1 Запорожской АЭС 42-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке No3 Южно-Украинской АЭС 175-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке No1 Хмельницкой АЭС 347-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке No2 Хмельницкой АЭС 41-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 025 МВт, РАЭС - 2825 МВт, ЮУАЭС - 2 030 МВт, ХАЭС - 0 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 4 ноября АЭС произведено 237,79 млн кВт-ч электроэнергии.