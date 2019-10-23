Если прекратится транзит газа из России, в нескольких городах будут проблемы с отоплением - Гончарук

Если контракт с Россией о транзите газа не будет продлен, Украина имеет достаточно газа, чтобы обеспечить отопление. Однако, в нескольких городах могут быть временные проблемы. Об этом во время брифинга сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

"В случае если контракт с РФ не будет продлен, в случае если прекратится транзит газа из России в Европу, в наших запасах газа достаточно для того, чтобы обеспечить отопление. Но нужно будет иначе эксплуатировать газотранспортную систему, там в нескольких городах могут быть небольшие временные проблемы. Мы о них заранее знаем, думаем, что никаких внештатных историй не будет", - сказал Гончарук.

По его словам сейчас действительно существует проблема с ремонтом нескольких атомных энергоблоков. В правительстве ожидают, что зимой один из них войдет в эксплуатацию.

"В зависимости от даты, когда он войдет в эксплуатацию, будут зависеть в том числе и те решения, которые нам нужно будет принимать для того, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы. Роль угольной части генерации очень важна. Поэтому, в частности, нам очень важно увеличить мощность Центрэнерго, как угольного большого генератора. Мы над этим активно работаем", - Гончарук.

Напомним, Украина, ЕС и РФ накануне в Брюсселе провели технические консультации в рамках подготовки следующего этапа переговоров о транзите газа, обсудив подписание соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях.