Фонд инвестиций в украинскую недвижимость DUPD завершил 2018г с прибылью $3,2 млн

Фонд инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plc (DUPD, о.Мэн) по итогам 2018 года получил чистую прибыль $3.17 млн, тогда как 2017 год он завершил с чистым убытком $4,85 млн.

Как сообщила компания в отчете на сайте Лондонской фондовой биржи в пятницу, стоимость ее чистых активов (NAV) сократилась с $42,8 млн до $36,2 млн, что связано распределением $9,8 млн акционерам, тогда как стоимость активов в недвижимости росла второй год подряд в связи с улучшением экономической ситуации в стране

DUPD указывает, что эти выплаты также привели к сокращению свободных денежных средств за первое полугодие с $9,2 млн до $4,7 млн при отсутствии долга.

Среди основных достижений за отчетный период фонд указывает продажу соответственно 27 и 4 участков в загородных комплексах под Киевом Green Hills и Riviera Villas с улучшением их инфраструктуры (годом ранее – соответственно 25 и 4), а также получение $4,1 млн прибыли от роста стоимости 12,51% доли в Arricano.

Фонд DUPD основан в феврале 2007 года и в рамках IPO и SPO в 2007 году привлек $308 млн. В его портфеле помимо Riviera Villas (суммарная площадь земельных участков – 14,3 га, доля DUPD – 59,6%), Green Hills (16,2 га, 100%) и доли в Arricano еще 38 квартир в коттеджном комплексе "Садок Вишневый", земельные участки.

Основным акционером фонда с долей 60,91% является Dragon Capital Investments

DUPD в первой половине 2018 году сократил чистую прибыль на 46,5% – до $0,75 млн. Его NAV на середину прошлого года составляла $33,7 млн, свободные денежные средства – $5 млн, так как $9,8 млн акционерам были выплачены в первом полугодии