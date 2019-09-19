Газовые переговоры: в Брюсселе состоялась встреча Украина - ЕС

Накануне трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе состоялась встреча представителей Европейской комиссии и украинской делегации

Об этом говорится в заявлении миссии Украины в ЕС в Facebook, сообщает Depo.ua.

"Встреча Украина - ЕС в Европейской комиссии перед трехсторонними переговорами по газу Украина - ЕС - Россия, которые начнутся в 14:30 по брюссельскому времени. Важно, что мы имеем общую позицию с европейскими партнерами - европейские правила и стандарты должны быть полностью соблюдены", - говорится в сообщении.

Отметим, что третий раунд трехсторонних переговоров Еврокомиссия - Украина - РФ относительно долгосрочного транзита газа через Украину после 2019 года начнется сегодня в Брюсселе в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, сегодня, 19 сентября, в Брюсселе стартуют газовые переговоры Еврокомиссия - Украина - Россия.

У Путина намекнули, что газовые переговоры будут безрезультатными.

Известно также, что на трехсторонних газовых переговорах с ЕС и Россией Украина предложит заключить десятилетний контракт на транспортировку российского газа.

Справка: 30 августа премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что хочет заключения долгосрочного контракта о транзите российского газа в Европу.

4 сентября Алексей Оржель заявил, что Украина готова к участию к переговорам по газу с Россией и Еврокомиссией уже в сентябре.

11 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина накопила достаточно газа для сильной позиции на переговорах с Россией.

18 сентября Еврокомиссия официально анонсировала трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе.