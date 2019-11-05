Газпром должен Нафтогазу $22 млрд - Коболев

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что Газпром должен Нафтогазу 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 5 ноября.

"Российская сторона предлагает Нафтогазу "обнулить" почти три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа около семи миллиардов долларов. Итого - 22 миллиарда долларов - "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит "обнуление" взаимных претензий?" - написал Коболев.

Ранее Песков заявил, что РФ и Украина не договорятся по газу, пока не прекратятся судебные претензии. По материалам Корреспондент.net