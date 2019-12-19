"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, "Українські новини".

Российский "Газпром" готов компенсировать "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но не деньгами и не газом - напрямую выплачивать деньги "Газпром" тоже не собирается.

Об этом сообщили "Українські новини".

По информации источников агентства, компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему "Газпром" препятствовать не будет. Такой вариант будет обсуждаться на двусторонних переговорах в Берлине, 19 декабря. Если вопрос по 3 млрд будет согласован, то остановки транзита газа с 1 января 2020 года можно будет избежать.

Отмечается, двусторонние переговоры по газовым вопросам, которые возобновились между Украиной и Россией в конце ноября, в ближайшее время могут дать ощутимый результат.

Первая двусторонняя встреча в Вене 28 ноября завершилась тем, что стороны решили активизировать диалог. После этого действительно прошел ряд консультаций, который позволил провести очередную встречу на уровне министров и руководства компаний 19 декабря в Берлине.

По информации "УН", на сегодняшний день российская сторона все-таки согласилась вернуть $3 млрд, но при этом не будет признавать это решение. Как сообщалось, сумма $3 млрд состоит из $2,56 млрд выплат за проигрыш по делу о транзитном контракте, плюс проценты за неуплату в срок. Однако, по информации источников агентства, российская сторона не будет напрямую возвращать деньги, чтоб не признавать проигрыш, а просто не станет препятствовать принудительному взысканию арестованных активов.

"Таким образом, не отказываясь от своей позиции по отношению к решению арбитража, "Газпром" хочет сохранить лицо", - рассказал собеседник, знакомый с позициями договаривающихся сторон.

При этом он отметил, что российская сторона хочет в этом случае, чтобы Украина отказалась и от иска на $12 млрд за компенсацию потерь на случай прекращения транзита. Украинская сторона готова его откорректировать или отказаться, но лишь в случае подходящего срока нового контракта и экономически приемлемого тарифа.

На сегодняшний день Английский коммерческий суд запретил выводить активы "Газпрома" из Великобритании и Нидерландов и заморозил $145 млн дивидендов компании от участия в Северном потоке. Еще в июне были арестованы голландские активы "Газпрома" на $2,6 млрд, а по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в Нидерландах арестованы активы "Газпрома" на $5,2 млрд. "Этих активов достаточно, чтобы полностью взыскать долг Газпрома", - говорил Витренко в интервью "Радио НВ" в конце ноября.

Вопрос о форме возврата $3 млрд, по информации агентства, планируется детально обсудить на встрече в Берлине 19 декабря. Если предложение российской стороны будет принято украинской, то можно ожидать и существенного прогресса по согласованию условий контрактов на транзит и закупку газа.

Что касается транзита, то, по информации "Українських новин", исходя из сегодняшней позиции сторон, он не прекратится с началом 2020 года. Правда, с 1 января нового контракта не будет хотя бы потому, что руководство нового оператора ГТС физически не успеет провести переход с действующего на новый контракт. Глава НАК Андрей Коболев публично заявил, что вероятность вхождения в новый год с новым контрактом стремится к нулю.

С 1 января для транзита газа до заключения долгосрочного контракта может быть использовано два варианта: продление на некоторое время действующего контракта или работа по своп-контрактам.

Условия долгосрочного контракта также пока окончательно не согласованы, однако стороны постепенно идут на уступки. Если изначально российская сторона предлагала годовой контракт на 30 млрд кубометров, а украинская 10- летний на минимум 60 млрд кубов, то сейчас рамки по срокам несколько сузились - до трех и пяти лет, а объемы практически не изменились - 40 (из которых 30 млрд гарантированных) и 60 млрд кубометров соответственно. Тариф транзита будет зависеть от срока контракта и объемов прокачки газа. От тарифа будет зависеть и изменение или полный отказ от иска на $12 мдрд. Правда, по информации источников, в "Газпроме" пока категорически против того, чтоб тариф на транзит был выше действующего.

Также неясно, какими могут быть условия контракта по закупке газа напрямую у "Газпрома". Российская сторона предлагает скидку 25%, правда не совсем понятно, от какой цены. По неофициальной информации, изначально скидка предлагалась от цены "Hub -" (цена на немецком хабе минус транзит до границы Украины), то есть на четверть меньше, чем по решению арбитража. Однако, по заявлению президента РФ Владимира Путина, сделанному 9 декабря в Париже, скидку РФ готова предоставить от цены, по которой газ получают промышленные предприятия Украины сейчас, а она определяется как "Hub +" (цена на немецком хабе плюс транзит до границы Украины).

Напомним, в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа в Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

10 декабря в рамках саммита "нормандской четверки" Украина и РФ провели газовые переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президентВладимир Зеленский заявил о достигнутом прогрессе. По его словам, новый транзитный договор, скорее всего, не будет десятилетним, как хотела Украина, но и не однолетним, как предлагала Россия. Он также подтвердил, что Украина готова взять $3 млрд долга "Газпрома" газом.

С 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

Россия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.